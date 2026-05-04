Brindisi i residenti fanno causa al Comune per la movida

A Brindisi, alcuni residenti hanno presentato una causa contro il Comune riguardo alla movida nel centro storico. La disputa riguarda le proposte dei residenti, che non sono state considerate dall’amministrazione. La causa mira a far valere le esigenze di chi vive quotidianamente nella zona e potrebbe avere ripercussioni sul valore delle case nel quartiere centrale. La questione riguarda anche le modalità di gestione della vita notturna nel cuore della città.

? Cosa scoprirai Come influirà la causa sul valore delle case nel centro storico?. Perché le proposte dei residenti sono state ignorate dall'amministrazione comunale?. Quanto dovranno pagare i cittadini per i danni da rumore subiti?. Chi dovrà rispondere legalmente dell'inerzia del Comune sulla movida?.? In Breve Residenti chiedono 20.000 euro ciascuno e 25.000 euro al comitato per i danni.. Proposte di ZTL notturna e limitatori sonori presentate il 12 aprile scorso.. Avvocato Emilio Graziuso contesta l'omissione dei doveri di vigilanza da parte del Comune.. 51 cittadini hanno firmato la causa dopo il silenzio della diffida del 10 aprile.....🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Brindisi, i residenti fanno causa al Comune per la movida Châteaux, villages et phares maudits : entre légendes et faits troublants - Documentaire - MG Notizie correlate Movida a Brindisi: esposto dei residenti e richiesta di risarcimento recordBRINDISI – Non si ferma la diatriba tra i residenti del centro storico di Brindisi e l'amministrazione comunale sulla gestione della cosiddetta... Leggi anche: Napoli, i residenti del quartiere Chiaia denunciano il comune per la "mala movida" Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Brindisi, sindacati e Regione in difesa del petrolchimico; Operazione Colemi, 20 imputati rischiano il processo: fissata l'udienza preliminare; Reati tributari, a Brindisi la Guardia di Finanza sequestra 430mila euro a un imprenditore di noleggio auto VIDEO; Ekoclub International Brindisi, la sede del quartiere La Rosa si afferma come nuovo polo socio-culturale della città. I residenti ’festeggiano’ un anno di cantiereUna torta di cartone, una cassa che trasmette ‘tanti auguri a te’ e poi un brindisi. Una ventina di residenti di via del Porcellana ha deciso così di ‘festeggiare’ il primo compleanno di chiusura ... lanazione.it Movida Brindisi: il piano per trasformare il Parco Cillarese nel Park District. La mozione in ConsiglioIl parco del Cillarese come punto di riferimento della movida brindisina, da tempo terreno di scontro tra i proprietari ed i residenti nelle zone più frequentate della città come quelle nei pressi del ... quotidianodipuglia.it Il sindaco Marchionna rinnova la fiducia al manager barese Vittorio Notarpietro, già alla guida ad interim della Brindisi Multiservizi. “La sua disponibilità è motivo di rassicurazione e tranquillità” ha commentato il primo cittadino. - facebook.com facebook La società ha già prenotato per stanotte il brindisi scudetto in una location cittadina, in attesa delle celebrazioni pubbliche che sono rinviate alla prossima esibizione a San Siro tra due settimane contro il Verona GDS x.com