Napoli i residenti del quartiere Chiaia denunciano il comune per la mala movida
A Napoli, i residenti del quartiere Chiaia hanno presentato un ricorso al Tar contro l’amministrazione comunale, accusandola di aver tollerato un'eccessiva movida notturna. La stessa situazione si era verificata nel centro storico, dove il tribunale aveva riconosciuto le ragioni degli abitanti, ordinando al Comune di adottare misure restrittive e di risarcire i ricorrenti. La questione riguarda il disturbo causato dalla vita notturna e le relative azioni legali intraprese.
È già successo anche nel centro storico. Gli abitanti si sono rivolti al Tar che gli ha dato ragione obbligando non solo il Comune a disporre ogni limitazione possibile contro il caos notturno ma condannando anche l'amministrazione a risarcire economicamente i ricorrenti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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