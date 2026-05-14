Via Cairoli accoltellato 17enne Prima condanna per il branco dei giovani aggressori

Nella notte tra il 16 e il 17 marzo 2024, un ragazzo di 17 anni è stato ferito con un coltello in via Cairoli, nel centro storico di Rimini. Dopo l'indagine, sono stati individuati alcuni giovani coinvolti e si è arrivati alla prima condanna nel procedimento giudiziario. La vicenda ha attirato l'attenzione sulla cronaca locale, portando alla luce i dettagli dell'aggressione e delle conseguenze legali per gli autori.

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È arrivata la prima condanna per il violento accoltellamento ai danni di un ragazzo di 17 anni avvenuto nel cuore del centro storico di Rimini nella notte tra il 16 e il 17 marzo 2024. A essere condannato è stato l’unico componente maggiorenne del gruppo, all’epoca dei fatti 19enne. Il giovane, pur non essendo considerato l’autore materiale delle coltellate, è stato riconosciuto colpevole di tentato omicidio in concorso. Il tribunale gli ha inflitto una pena di 2 anni e 4 mesi, con il riconoscimento delle attenuanti e la sospensione della pena. Il ragazzo, difeso dall’avvocato Carlo Alberto Zaina, a differenza degli altri giovani coinvolti è stato processato davanti alla giustizia ordinaria proprio perché già maggiorenne, anche se da poco.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Via Cairoli, accoltellato 17enne. Prima condanna per il branco dei giovani aggressori ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Diciottenne pestato e accoltellato dal branco: tre giovani condannati e arrestati per tentato omicidio Marigliano, rissa tra giovani degenera: 17enne accoltellato, padre e zio aggrediti con sedieMomenti di tensione poco dopo la mezzanotte al corso Umberto, a Marigliano, all’altezza del civico 419, dove si è verificata una violenta rissa tra... Si parla di: Via Cairoli, accoltellato 17enne. Prima condanna per il branco dei giovani aggressori; Ragazzino accoltellato in centro dopo una lite sui social: condannato l’unico maggiorenne della banda. Via Cairoli, accoltellato 17enne. Prima condanna per il branco dei giovani aggressoriÈ arrivata la prima condanna per il violento accoltellamento ai danni di un ragazzo di 17 anni avvenuto nel cuore del centro storico di Rimini nella notte tra il 16 e il 17 marzo 2024. A essere condan ... ilrestodelcarlino.it