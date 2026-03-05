Diciottenne pestato e accoltellato dal branco | tre giovani condannati e arrestati per tentato omicidio

Tre giovani sono stati condannati e arrestati per aver pestato e accoltellato un diciottenne in un episodio avvenuto recentemente. Sono stati riconosciuti responsabili di tentato omicidio aggravato in concorso, sequestro di persona, detenzione di droga e porto di armi e oggetti atti ad offendere. Le autorità hanno eseguito le misure restrittive nei confronti dei coinvolti.

I fatti risalgono al 2023. La vittima fu attirata in un luogo isolato nelle campagne di Roccagorga, aggredita e poi abbandonata in strada Tentato omicidio aggravato in concorso, sequestro di persona, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto di armi e oggetti atti ad offendere. Sono le pesanti accuse a carico di una ragazza di 21 anni residente a Latina, di un 25enne e di un cittadino rumeno di 26 anni, questi ultimi residenti a Sezze, arrestati dai carabinieri delle stazioni di Sezze e Latina in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Corte d'appello di Roma. Si tratta di Daniela Casconi, Joan Gjoni e Alexandru Lucian.