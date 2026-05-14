I residenti di via Barozzi segnalano un aumento di degrado e insicurezza nella zona, con gli ingressi dei garage trasformati in punti di potenziale pericolo. Durante le ore notturne, si verificano aggressioni che preoccupano la comunità, chiedendo interventi da parte delle autorità competenti. La situazione ha portato alcuni abitanti a manifestare preoccupazione per la propria sicurezza e per il deterioramento delle condizioni dell’area.

? Domande chiave Come si sono trasformati gli ingressi dei garage in zone di pericolo?. Chi deve intervenire per fermare le aggressioni notturne in via Barozzi?. Perché le segnalazioni dei residenti sono rimaste ignorate per anni?. Quali misure proporrà l'amministrazione per liberare l'area dal degrado?.? In Breve Almeno sette uomini stranieri occupano l'area tra viale Masini e via Barozzi.. La giornalista Mariateresa Mastromarino riporta tensioni per alcol e droga nel quartiere.. Matteo Di Benedetto della Lega chiede sgombero immediato e controlli della Polizia locale.. Residenti segnalano minacce ai conducenti e timori per la sicurezza delle donne.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Via Barozzi, degrado e insicurezza: il grido di aiuto dei residenti

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