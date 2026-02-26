Degrado e insicurezza ai Giardini Raggio di Sole grido d’aiuto del comitato

La situazione nei Giardini Raggio di Sole è diventata motivo di preoccupazione per i residenti e le associazioni locali, che chiedono interventi concreti per migliorare la sicurezza e la qualità dello spazio pubblico. La quinta commissione del Comune di Verona ha convocato un incontro per discutere le problematiche segnalate, ricevendo testimonianze e proposte da parte di rappresentanti della comunità.

I residenti hanno denunciato in commissione occupazioni e sporcizia nel parco giochi mentre l'amministrazione annuncia vigilanza privata e il ritorno delle caprette Durante l'incontro, Bertaia ha evidenziato come, nonostante una sua precedente domanda d'attualità e una mozione per la sicurezza poi bocciata, lo stato di incuria e degrado dell'area sia peggiorato dopo l'estate, con persone che occupano stabilmente varie parti del parco accendendo fuochi e creando sporcizia.E le esponenti del comitato hanno descritto una realtà quotidiana esasperante, definendo il parco giochi un ritrovo comodo per persone che dormono sulle giostre e utilizzano l’area come toilette, lasciando tra i giochi dei bambini escrementi, avanzi di cibo, bottiglie di alcolici, blister di medicinali di ogni tipo e persino test di gravidanza. 🔗 Leggi su Veronasera.it

