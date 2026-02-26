Degrado e insicurezza ai Giardini Raggio di Sole grido d’aiuto del comitato

Da veronasera.it 26 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La situazione nei Giardini Raggio di Sole è diventata motivo di preoccupazione per i residenti e le associazioni locali, che chiedono interventi concreti per migliorare la sicurezza e la qualità dello spazio pubblico. La quinta commissione del Comune di Verona ha convocato un incontro per discutere le problematiche segnalate, ricevendo testimonianze e proposte da parte di rappresentanti della comunità.

I residenti hanno denunciato in commissione occupazioni e sporcizia nel parco giochi mentre l'amministrazione annuncia vigilanza privata e il ritorno delle caprette Durante l'incontro, Bertaia ha evidenziato come, nonostante una sua precedente domanda d'attualità e una mozione per la sicurezza poi bocciata, lo stato di incuria e degrado dell'area sia peggiorato dopo l'estate, con persone che occupano stabilmente varie parti del parco accendendo fuochi e creando sporcizia.E le esponenti del comitato hanno descritto una realtà quotidiana esasperante, definendo il parco giochi un ritrovo comodo per persone che dormono sulle giostre e utilizzano l’area come toilette, lasciando tra i giochi dei bambini escrementi, avanzi di cibo, bottiglie di alcolici, blister di medicinali di ogni tipo e persino test di gravidanza. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Robur attenta alla fame del Cannara. Un girone fa l’ultimo raggio di soleEsattamente un girone fa, il Siena stava vivendo il momento migliore del suo cammino: la squadra di Bellazzini si presentò al Franchi, al cospetto...

Pronostico Lille-Strasburgo: finalmente un raggio di soleLille-Strasburgo è una partita della diciannovesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: diretta tv, notizie, statistiche, probabili...

Temi più discussi: La città dei bambini dimenticata. Regnano abbandono e degrado; Terminal bus, l’allarme del gruppo consiliare Cuore Vibonese: Degrado e assenza di sicurezza, studenti a rischio · ilvibonese.it; Mirafiori, scassinata una cabina per fototessere: Ormai la percezione del degrado è insostenibile; Ex Scalo Merci, la Lega: Finalmente un passo contro il degrado, ma serve concretezza.

Terminal Bus di Vibo Valentia, Cuore Vibonese denuncia degrado e insicurezzaGli studenti e i pendolari esposti a rischi quotidiani: i consiglieri chiedono interventi immediati e sblocco dei finanziamenti ... zoom24.it

Degrado e insicurezza, dopo la lettera aperta l’idea di un incontro pubblico: Parliamone insiemeEmpoli, 12 ottobre 2025 – Prima la lettera aperta alla città per segnalare le ’disavventure’ dell’ultima settimana, ora l’idea di un incontro pubblico in piazza per parlare di sicurezza. Con pacatezza ... lanazione.it