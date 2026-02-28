Una cinquantina di commercianti si sono riuniti in un’assemblea organizzata da Confcommercio per criticare lo stato di Ponsacco, che secondo loro presenta problemi di insicurezza e degrado. I partecipanti hanno espresso preoccupazione per le condizioni della città, sottolineando come siano evidenti i segnali di disagio e di un contesto urbano in difficoltà. La discussione si è concentrata sulla necessità di un intervento da parte delle autorità comunali.

PONSACCO "Una città insicura e nel degrado". La cinquantina di commercianti, intervenuti all’assemblea organizzata da Confcommercio, non ha usato giri di parole nel definire lo stato attuale di Ponsacco. Alla fine i punti salienti da sottoporre al Comune sono riconducibili a interventi per una maggiore sicurezza, più pulizia e decoro, agevolazioni, esenzioni e incentivi per favorire nuove attività. Presenti i massimi vertici di Confcommercio Pisa: il direttore generale Federico Pieragnoli, il presidente Area Vasta Alessandro Simonelli e il coordinatore sindacale Luca Favilli. "Imprenditori e commercianti di Ponsacco invocano un cambio di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

Allarme dei commercianti: "Insicurezza e degrado. Il Comune cambi passo"

