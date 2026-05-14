Via alla vendita libera dei biglietti per il ritorno di Monza-Juve Stabia

A partire dalle 10 di venerdì 15 maggio, i biglietti per la partita di ritorno delle semifinali playoff di serie B tra Monza e Juve Stabia saranno disponibili per l'acquisto senza restrizioni. La sfida si terrà martedì 19 maggio alle ore 20 presso l'U-Power Stadium. La vendita sarà aperta a tutti, senza necessità di prenotazione anticipata.

Dalle 10 di domani, venerdì 15 maggio, sarà possibile l'acquisto libero per la sfida di ritorno delle semifinali playoff di serie B tra Monza e Juve Stabia che andrà in scena martedì 19 maggio alle 20 all'U-Power Stadium. Fino alle 23:59 di stasera, 14 maggio, invece sarà attiva la prelazione e.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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