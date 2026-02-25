Avellino-Juve Stabia via alla prevendita dei biglietti

L’U.S. Avellino 1912 comunica che partirà questo pomeriggio, mercoledì 25 febbraio 2026, alle ore 15:00 la prevendita in vista del match tra Avellino e Juve Stabia che verrà disputato sabato 28 febbraio alle ore 19:30 presso lo stadio Partenio – Lombardi di Avellino e valido per la ventisettesima giornata del campionato di Serie BKT. Il settore ospiti resterà chiuso e non sarà consentita la vendita dei biglietti ai residenti in provincia di Napoli ad eccezione dei possessori di fidelity card dell’U.S. Avellino 1912 sottoscritta entro il 20 gennaio 2026. L'Arezzo sta dominando il campionato. Domenica c'è il Ravenna, grande attesa in città . 🔗 Leggi su Today.it

Unicusano Avellino Basket-UEB Gesteco Cividale, via alla prevendita dei bigliettiL’Unicusano Avellino Basket ha aperto la prevendita dei biglietti per la partita di domenica 22 febbraio alle ore 18, a causa della forte richiesta dei tifosi.

