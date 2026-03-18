Inter Como biglietti via alla vendita libera per la semifinale di ritorno di Coppa Italia

I biglietti per la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Como sono stati messi in vendita libera. La partita si gioca a San Siro, dopo che l’andata si è conclusa con uno 0-0. La sfida tra le due squadre è programmata per questa sera. I tifosi possono acquistare i biglietti senza restrizioni.

Inter Como biglietti. L’attesa cresce, la tensione sale. Dopo lo 0-0 dell’andata, Inter-Como torna a San Siro per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. L’appuntamento è fissato per martedì 21 aprile alle 21:00, una sfida che può indirizzare l’intera stagione dei nerazzurri di Cristian Chivu, chiamati a conquistare un posto nella finale del 13 maggio. Inter Como biglietti, via alla vendita libera. È ufficialmente partita la vendita libera, dopo le fasi riservate ad abbonati, soci Inter Club e iscritti al programma dedicato ai tifosi. Ora tutti possono acquistare i tagliandi per assistere a una gara che si preannuncia infuocata. I biglietti sono disponibili attraverso i canali ufficiali del club, online sul sito dell’Inter, nei punti vendita autorizzati Vivaticket e presso l’Inter Store Castello. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Articoli correlati Leggi anche: Coppa Italia, Como e Inter a bocca asciutta: verdetto rimandato alla semifinale di ritorno Coppa Italia: Como e Inter chiudono alla pari (0-0) la semifinale di andata. Decisivo il ritorno a San SiroCOMO – Finisce a reti bianche la semifinale d’andata di Coppa Italia tra Como e Inter. Tutti gli aggiornamenti su Inter Como Temi più discussi: Biglietti Inter-Como di Coppa Italia: quando escono, prezzi e dove acquistarli; I prossimi appuntamenti dell'Inter; Inter - Lega Serie A; Biglietti Como-Inter: quando escono, prezzi, dove e come comprarli. Tutte le informazioni. Biglietti Como-Inter: quando escono, prezzi, dove e come comprarli. Tutte le informazioniTutte le informazioni sui biglietti per Como-Inter: data d'uscita, prezzi nei vari settori e modalità d'acquisto. msn.com Biglietti Inter-Como di Coppa Italia: quando escono, prezzi e settore ospiti, tutte le informazioniTutte le informazioni sui biglietti di Inter-Como: quando escono, quando costano e le modalità d'acquisto. msn.com SERIE A | Milan ko con la Lazio e va a -8 dall'Inter, Como da Champions. Fabregas rimonta la Roma e sorpassa la Juve. Vincono Bologna, Genoa e Pisa #ANSA - facebook.com facebook