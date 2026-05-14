La legge elettorale resta al centro delle tensioni tra i partiti di maggioranza, con veti incrociati e timori di manovre ostruzionistiche che complicano i negoziati. La discussione si svolge tra schermaglie e tentativi di trovare intese, mentre il governo cerca di coinvolgere anche il centrosinistra come possibile interlocutore. In questo scenario, le posizioni si scontrano e le trattative si susseguono, senza ancora arrivare a una soluzione condivisa. La questione continua a rappresentare un punto di crisi tra le forze politiche.

Se c’è una questione politica che agita il sonno dei vertici dei partiti in modo inversamente proporzionale al grado di interesse che riscuote nel Paese, quella è la legge elettorale. Non la crisi energetica, non l’inflazione e i salari bassi, ma le regole con le quali si andrà al voto nel 2027. Anche perché la composizione del prossimo Parlamento sarà responsabile dell’ elezione del Presidente della Repubblica. Non una questione di poco conto, a prescindere – o al di là – della formazione del futuro governo. In superficie, allo stato attuale delle cose, c’è da un lato la maggioranza che ha depositato il testo di riforma: Stabilicum per i sostenitori, Meloncellum per i detrattori; dall’altra c’è l’opposizione, contraria al provvedimento e al dialogo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Veti incrociati e timori di sgambetti, la legge elettorale è un problema per la maggioranza (e perché Meloni cerca la “sponda” col centrosinistra)

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