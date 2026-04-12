Una candidata potenziale al centro del centrosinistra ha fatto un passo avanti verso una possibile candidatura, suscitando reazioni e tensioni tra i partiti della coalizione. La notizia ha portato a discussioni e prese di posizione incrociate tra i principali attori politici, creando nuovi fermenti all’interno del cosiddetto campo largo. La situazione ha generato un clima di incertezza e di confronto acceso tra le diverse forze politiche coinvolte.

Il mezzo passo in avanti di Silvia Salis verso una possibile candidatura alla guida del centrosinistra ha scosso gli equilibri del cosiddetto campo largo, aprendo una giornata di tensioni e prese di posizione incrociate tra i principali partiti. Dalle assemblee di Roma e Napoli emerge un quadro frammentato, in cui la prospettiva di una leadership “esterna” riaccende divisioni mai sopite. L’apertura di Salis e la reazione dei partiti. A innescare il dibattito è stata l’intervista in cui la sindaca di Genova ha dichiarato di essere disponibile a valutare una candidatura a premier, ma solo in presenza di una richiesta unitaria e al di fuori del perimetro delle primarie.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Centrosinistra, il “caso Salis” agita la coalizione: tra primarie, veti e timori di personalismi

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