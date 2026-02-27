Come sarà la legge elettorale dal premio di maggioranza al ballottaggio

I capigruppo di maggioranza di Camera e Senato hanno presentato una proposta di riforma della legge elettorale, che include modifiche al premio di maggioranza e all’eventuale ballottaggio. La discussione, sviluppatasi nel corso delle ultime ore, coinvolge vari aspetti del sistema di voto e rappresentanza. La proposta sarà ora soggetta a ulteriori analisi e confronti tra le forze politiche.

AGI - I capigruppo di maggioranza di Camera e Senato hanno depositato la proposta di riforma della legge elettorale, frutto di un confronto andato avanti fino alla tarda notte di ieri nel centrodestra. La proposta di stampo proporzionale, spiega chi ha presentato il testo, parte dall'attuale Rosatellum, "in ossequio ai dettami delle sentenze 1 del 2014 e la 35 del 2017 della Corte Costituzionale, prevede un premio di governabilità che possa agevolare sia la stabilità che la rappresentatività". Ecco i principali punti del testo presentato dal centrodestra. Il sistema di voto proposto dal centrodestra è un proporzionale corretto con un... 🔗 Leggi su Agi.it

Legge elettorale, testo cdx depositato al Senato: introdotti premio di maggioranza e ballottaggio, Schlein: "Inaccettabile"Premio di maggioranza, addio collegi uninominali e possibile ballottaggio: la riforma divide politica ed esperti e rischia il vaglio della Corte...

Ballottaggio e premio di maggioranza: le novità della riforma di legge elettorale del centrodestraLa maggioranza di centrodestra ha depositato alla Camera e al Senato una proposta di riforma di legge elettorale, con cui potremmo andare al voto...

Legge elettorale, come sarà: super premio di maggioranza e obbligo di indicare il nome del premier. Ira opposizioniIntesa raggiunta. Dopo settimane di trattative alla ricerca di un punto di equilibrio tra le forze della maggioranza, il testo della nuova legge elettorale è finalmente pronto e ... ilmattino.it

Nuova legge elettorale ‘Stabilicum’ in lavorazione: cos’è, come funziona e quali novità introduceAncora sono indiscrezioni, ma l'impianto base della nuova legge elettorale sarebbe stato messo e l'intesa c'è tra i tecnici della maggioranza. Manca invece la bollinatura dei leader: Giorgia Meloni, ... tg.la7.it

