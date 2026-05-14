Vestiti low cost | attenzione al piombo nei tessuti
Un'indagine condotta negli Stati Uniti ha evidenziato problemi nei controlli sui vestiti a basso costo, concentrandosi sui livelli di piombo presenti nei tessuti. Lo studio ha analizzato diversi capi di abbigliamento di provenienza economica, riscontrando tracce di piombo superiori ai limiti consentiti da normative di sicurezza. Sono stati evidenziati rischi potenziali per la salute, in particolare per i bambini e le persone più sensibili, a causa dell’esposizione prolungata a queste sostanze. La questione riguarda anche la mancanza di controlli efficaci nel settore.
Ampia scelta, aggiornamento continuo delle collezioni, prezzi incredibilmente accessibili e consegne rapide: l'industria del fast fashion ha ridefinito il modo in cui molti fanno i loro acquisti di abbigliamento. Un modello produttivo che punta sulla velocità e sull’abbattimento dei costi per rendere la moda subito disponibile e a portata di tutti. Al di là del ben noto impatto ambientale, tuttavia, emergono interrogativi sempre più pressanti sul piano della sicurezza dei materiali utilizzati. La rapidità della catena produttiva e la scarsità dei controlli sulla qualità, infatti, accendono i riflettori sulla contaminazione da metalli pesanti, come emerso da un recente studio statunitense. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice
Sullo stesso argomento
Tutte le magliette low cost testate superavano i limiti di legge: il piombo è un incubo soprattutto per i bambiniOgni genitore che acquista vestiti per i propri figli su siti di fast fashion o in negozi a basso costo dovrebbe conoscere i risultati di una ricerca...
Le “tigri di Tiger“ graffiano. Il sindacato nei negozi low cost: "Denunciamo la precarietà"Si sono dati un nome battagliero, "Le tigri di Tiger", per graffiare e mordere in una mobilitazione alle battute iniziali sul tema dei diritti.
Vestiti low cost: attenzione al piombo nei tessutiI vestiti low cost e fast fashion possono contenere livelli elevati di piombo: uno studio evidenzia i rischi per la salute e le criticità nei controlli. gazzetta.it
Piombo oltre i limiti nei vestiti low cost per i bambiniI capi di abbigliamento 'fast fashion' e low cost per bambini potrebbero avere un contenuto eccessivo di piombo, secondo uno studio presentato al convegno dell'American Chemical Society da ... ansa.it