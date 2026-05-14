Vestiti low cost | attenzione al piombo nei tessuti

Un'indagine condotta negli Stati Uniti ha evidenziato problemi nei controlli sui vestiti a basso costo, concentrandosi sui livelli di piombo presenti nei tessuti. Lo studio ha analizzato diversi capi di abbigliamento di provenienza economica, riscontrando tracce di piombo superiori ai limiti consentiti da normative di sicurezza. Sono stati evidenziati rischi potenziali per la salute, in particolare per i bambini e le persone più sensibili, a causa dell’esposizione prolungata a queste sostanze. La questione riguarda anche la mancanza di controlli efficaci nel settore.

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