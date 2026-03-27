Una ricerca presentata nel marzo 2026 all’American Chemical Society ha analizzato diverse magliette a basso costo, riscontrando che tutte superano i limiti di legge per la presenza di piombo. Questa sostanza rappresenta un rischio particolare per i bambini, che sono più vulnerabili agli effetti di questa sostanza chimica. I risultati della sperimentazione riguardano sia i prodotti acquistati online sia quelli disponibili nei negozi di abbigliamento a basso prezzo.

Ogni genitore che acquista vestiti per i propri figli su siti di fast fashion o in negozi a basso costo dovrebbe conoscere i risultati di una ricerca scientifica presentata nel marzo 2026 all’American Chemical Society. Lo studio, condotto dalla professoressa Kamila Deavers e dalle ricercatrici Cristina Avello e Priscila Espinoza della Marian University di Indianapolis, ha rilevato una presenza preoccupante di piombo oltre i limiti di sicurezza in tutte le magliette economiche per bambini analizzate. Il progetto nasce da un’esperienza personale della professoressa Deavers, la cui figlia da piccola mostrò livelli elevati di piombo nel sangue a causa dei rivestimenti di alcuni giocattoli. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Tutte le magliette low cost testate superavano i limiti di legge: il piombo è un incubo soprattutto per i bambini

Articoli correlati

“Magliette con livelli di piombo oltre i limiti”, lo studio Usa sulla fast fashion per bambiniAlcuni capi di abbigliamento “fast fashion” destinati ai bambini potrebbero contenere livelli di piombo superiori ai limiti consentiti.

Piombo nelle magliette per bambini: i risultati dei test su capi di fast fashionUno studio preliminare su magliette di fast fashion per bambini ha rilevato livelli di piombo oltre i limiti consentiti, soprattutto nei capi dai...

Aggiornamenti e notizie su Tutte le magliette low cost testate...

Temi più discussi: Magliette con livelli di piombo oltre i limiti, lo studio Usa sulla fast fashion per bambini; Mondiale 2026, tutte le maglie delle squadre; Piombo nei vestiti per bambini: lo studio che mette sotto accusa la fast fashion negli Usa, ma rischiamo anche in Italia?; Piombo oltre i limiti nei vestiti low cost per i bambini.

Ancora magliette a 11€, ma il tempo per averle entro Natale sta per scadereLe festività si avvicinano e, come ogni anno, il tempo per completare gli acquisti inizia a stringere. Per chi di voi è ancora alla ricerca di un regalo originale, colorato e con un tocco nerd, c’è ... tomshw.it

Magliette a 10,90€, ma dimentica le solite! Qui l’originalità è di casaSe siete alla ricerca di t-shirt uniche e di design per la prossima stagione estiva, questa è l'occasione perfetta per rinnovare il vostro guardaroba! Pampling ha lanciato un'offerta imperdibile: per ... tomshw.it

Amiche e amici, vi aspettiamo tutte e tutti sabato 28 marzo alle 11 alla libreria dei Granai, per parlare della poesia che salva insieme a Paolo Di Paolo e festeggiare i 34 anni della libreria! Evviva la Poesia! - facebook.com facebook

"Stop a tutte le guerre": la Cgil maremmana protagonista della manifestazione nazionale - x.com