Vespa diventa elettrica | il kit Newtron trasforma il motore classico

Una nuova opzione per chi possiede una Vespa classica è arrivata con il kit Newtron, che permette di trasformare il motore a combustione in uno elettrico. La modifica coinvolge l'installazione di un motore a magneti permanenti, modificando l’esperienza di guida. Per chi è interessato, sono stati resi noti i costi precisi della conversione, che variano in base al modello e alle eventuali personalizzazioni.

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? Punti chiave Come cambia la guida con il nuovo motore a magneti permanenti?. Quali sono i costi esatti per convertire la tua vecchia Vespa?. Quanto può arrivare lontano la batteria nelle diverse versioni proposte?. Perché i modelli prodotti prima del 2003 non sono compatibili?.? In Breve Compatibile con modelli Vespa prodotti dal 2003 con aumento peso del 5%.. Tre configurazioni da 11-14 kW con autonomia fino a 120 km e ricarica in 4 ore.. Prezzi kit conversione tra 3.590 e 4.590 euro con garanzia batterie 5 anni.. Progetto prevede futura estensione a modelli Honda SH e Piaggio Liberty.. Il progetto Newtron trasforma le Vespa prodotte dal 2003 in veicoli elettrici grazie a un kit di conversione omologato che mantiene intatta l’estetica iconica del mezzo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vespa diventa elettrica: il kit Newtron trasforma il motore classico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Newtron, il kit di conversione che “elettrizza” la Vespa – FOTO‹ › 1 / 5 newtron vespa ‹ › 2 / 5 newtron vespa ‹ › 3 / 5 newtron vespa ‹ › 4 / 5 newtron vespa ‹ › 5 / 5 newtron vespa La Vespa elettrica firmata... La Vespa diventa elettrica: quanto costa il kit e quali modelli si possono trasformareE’ nel segno della ‘conversione’ anziché della sostituzione o (peggio) della rottamazione, il progetto Vespa Newtron, con cui la società introduce... Temi più discussi: La Vespa diventa elettrica col retrofit di Newtron: ecco il kit omologato; Vespa Newtron, l’icona italiana diventa full-electric; La Vespa a benzina si trasforma in elettrica: ecco come con il kit Newtron; Vespa Newtron, l’icona italiana diventa elettrica. La Vespa diventa elettrica: quanto costa il kit e quali modelli si possono trasformare x.com Vespa: l’icona diventa elettrica con il kit retrofit targato NewtronLa Vespa con motorizzazione 100% elettrica. È il nuovo progetto targato Newtron, con il lancio di un kit omologato retrofit per convertire il proprio modello a zero emissioni, con un percorso di omolo ... moto.motorionline.com Vespa Newtron, l’icona italiana diventa elettricaVespa Newtron porta il retrofit elettrico sull’icona italiana: fino a 120 km di autonomia, omologazione e prezzi da 3.590 euro. affaritaliani.it