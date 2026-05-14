Newtron il kit di conversione che elettrizza la Vespa – FOTO

Un nuovo kit di conversione permette di trasformare le Vespa tradizionali in veicoli elettrici. Il prodotto, chiamato Newtron, si presenta come un sistema che può essere installato sulla due ruote classica, senza alterare l’aspetto estetico originale. Sono state diffuse diverse immagini che mostrano il processo di installazione e il risultato finale. La notizia ha suscitato interesse tra gli appassionati di scooter d’epoca e di mobilità sostenibile.

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‹ › 1 5 newtron vespa. ‹ › 2 5 newtron vespa. ‹ › 3 5 newtron vespa. ‹ › 4 5 newtron vespa. ‹ › 5 5 newtron vespa. La Vespa elettrica firmata Newtron parte da un’idea semplice: non comprare per forza uno scooter nuovo, ma trasformare (o modernizzare) quello che già si possiede. Il risultato, visto da vicino e provato su strada durante un evento stampa, è curioso perché l’occhio riconosce subito la Vespa di sempre, con le sue forme tonde, la carrozzeria familiare e quella presenza un po’ senza tempo. Però sotto cambia tutto, il motore termico sparisce e al suo posto entra un sistema elettrico completo, progettato per non stravolgere la struttura originale.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Newtron, il kit di conversione che “elettrizza” la Vespa – FOTO ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Vespa Newtron: fuori è classica, sotto batte un cuore elettricoMantenere il passato declinandolo in salsa elettrica? La ricetta è semplice: si prende una Vespa tradizionale, si rimuove la meccanica termica e si... La Vespa diventa elettrica: quanto costa il kit e quali modelli si possono trasformareE’ nel segno della ‘conversione’ anziché della sostituzione o (peggio) della rottamazione, il progetto Vespa Newtron, con cui la società introduce... Temi più discussi: Newtron, il kit di conversione che elettrizza la Vespa – FOTO; Newtron dà la scossa alla Vespa; La Vespa diventa elettrica col retrofit di Newtron: ecco il kit omologato; (VIDEO) Newtron lancia la Vespa a 7.590 euro (e il kit a 3.590). Il kit Newtron trasforma la Vespa in uno scooter elettrico: ecco versioni e prezziNewtron lancia un kit retrofit omologato che trasforma diverse Vespa endotermiche in scooter elettrici, mantenendo design originale e caratteristiche iconiche ... motorbox.com Vespa, da vecchia e inquinante a elettrica: arriva il kit omologato per trasformare l'iconioco due ruoteE' nel segno della 'conversione' anziché della sostituzione o (peggio) della rottamazione, il progetto Vespa Newtron, con cui la società introduce sul mercato italiano un sistema retrofit per trasform ... adnkronos.com