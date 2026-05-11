La Vespa diventa elettrica | quanto costa il kit e quali modelli si possono trasformare

Una nuova iniziativa mira a trasformare le Vespa tradizionali in veicoli elettrici attraverso un sistema retrofit. La società ha presentato il progetto Vespa Newtron, che permette di convertire alcuni modelli già in circolazione senza doverli sostituire o rottamare. Il costo del kit e i modelli compatibili sono stati annunciati come parte di questa proposta, che punta a ridurre l’impatto ambientale delle Vespa più diffuse sul mercato italiano.

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