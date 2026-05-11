La Vespa diventa elettrica | quanto costa il kit e quali modelli si possono trasformare
Una nuova iniziativa mira a trasformare le Vespa tradizionali in veicoli elettrici attraverso un sistema retrofit. La società ha presentato il progetto Vespa Newtron, che permette di convertire alcuni modelli già in circolazione senza doverli sostituire o rottamare. Il costo del kit e i modelli compatibili sono stati annunciati come parte di questa proposta, che punta a ridurre l’impatto ambientale delle Vespa più diffuse sul mercato italiano.
E’ nel segno della ‘conversione’ anziché della sostituzione o (peggio) della rottamazione, il progetto Vespa Newtron, con cui la società introduce sul mercato italiano un sistema retrofit per trasformare in motocicli elettrici le Vespa esistenti, molto amate ma spesso altrettanto inquinanti. Lo spirito è sempre quello di trasformare in ‘zero emissioni’ modelli esistenti senza intervenire sull’identità estetica e simbolica del mezzo. Una soluzione che si inserisce come alternativa concreta all’acquisto di un veicolo nuovo, offrendo una risposta immediata e scalabile alla transizione energetica. Prima azienda europea certificata dal Ministero...🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Notizie correlate
Sanremo 2026, come funziona il televoto? Quanto costa, quanti voti si possono inviare e quali sono i numeriAl Festival di Sanremo 2026 gli spettatori da casa potranno esprimere, tramite il televoto, le proprie preferenze sui 30 artisti in gara, dalla...
Leggi anche: L'alcolock obbligatorio in auto costa 2mila euro: i modelli, chi deve montarlo e quali multe si rischiano