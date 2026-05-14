Vespa 80 anni di libertà | il miracolo italiano nato a Pontedera

Nel dopoguerra, in un'Italia ancora segnata dai danni della Seconda Guerra Mondiale, da uno stabilimento di Pontedera uscì un veicolo che avrebbe rivoluzionato il modo di spostarsi e l’immagine del Paese. L’azienda produttrice aveva appena compiuto ottant’anni, e la sua creazione si inserisce in un periodo di ricostruzione e trasformazione sociale. Da allora, la due ruote ha rappresentato un simbolo di libertà e di innovazione, diventando un’icona riconosciuta in tutto il mondo.

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C’era un’Italia da ricostruire, polverosa e profondamente ferita dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, quando dai cancelli dello stabilimento di Pontedera uscì un veicolo destinato a cambiare per sempre la storia della mobilità e del costume. Era la primavera del 1946 e nasceva la Vespa 98. Oggi, quell’intuizione geniale compie esattamente 80 anni. Ottant’anni di libertà, di vento tra i capelli e di inconfondibile ronzio che hanno trasformato un semplice mezzo di trasporto, nato per necessità, in un’icona globale del design italiano. La genesi della Vespa è una vera e propria favola industriale che unisce lungimiranza imprenditoriale e pragmatismo ingegneristico. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Pontedera festeggia gli 80 anni della Vespa fra arte e raduno nazionalePontedera festeggia gli 80 anni di Vespa e lo fa con una serie di eventi che 'attraverseranno' la città mettendo in primo piano il suo simbolo. Vespa: 80 anni fa nasceva a Pontedera uno dei simboli dell’Italia del dopoguerraLa Vespa compie ottant’anni e continua a essere uno dei simboli più riconoscibili dell’industria e dello stile italiano nel mondo. Temi più discussi: Buon compleanno Vespa, street art per un mito; 80 anni di Vespa; 80 anni di Vespa: la serie speciale Vespa 80th arriva nelle concessionarie.; Vespa festeggia 80 anni di storia: arrivano le edizioni speciali Primavera e GTS 80th. Ecco i prezzi. Vespa Newtron, a 80 anni il mito italiano diventa elettrico. Disponibile nelle versioni da 11 e 14 kW, con fino a 120 km di autonomia #ANSAmotori #ANSA x.com 80 anni di Vespa: la serie speciale Vespa 80th arriva nelle concessionarieVespa festeggia gli 80 anni con le nuove Primavera 80th e Gts 80th, serie speciali caratterizzate da dettagli rétro e una esclusiva colorazione verde pastello ... motorbox.com Vespa festeggia 80 anni di storia: arrivano le edizioni speciali Primavera e GTS 80th. Ecco i prezziA ottant'anni esatti dal deposito del suo brevetto originario, avvenuto il 23 aprile 1946, debutta ufficialmente negli showroom la nuova serie celebrativa Vespa 80th. Questo speciale allestimento è ... msn.com