Vertenza Sifi Pogliese Fdi | Porterò il piano industriale all’attenzione del governo

Il sindaco di Catania annuncia che presenterà il piano industriale del gruppo Sifi al governo, dopo che l’assemblea dei lavoratori ha approvato un accordo. Questa decisione rappresenta un passo significativo, anche se non definitivo, per la tutela dello stabilimento farmaceutico etneo. La vertenza riguarda la continuità produttiva e il futuro dell’azienda nel territorio.

Il senatore conferma il suo impegno istituzionale: “Chiederemo all’esecutivo di vigilare affinché alle riduzioni di personale corrispondano reali investimenti tecnologici e produttivi sul territorio di Aci Sant’Antonio.” “L’approvazione dell’ipotesi di accordo da parte dell’assemblea dei lavoratori della Sifi S.p.A. segna un punto di svolta importante, ma non conclusivo, per la salvaguardia di questa eccellenza del polo farmaceutico etneo. È un segnale positivo che il numero degli esuberi sia sceso dai 52 inizialmente annunciati a 39 unità totali, e che l'uscita dei lavoratori sia ora legata a una procedura esclusivamente volontaria ”.... 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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