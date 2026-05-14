Verso Juventus-Fiorentina | probabile formazione dei bianconeri e cosa aspettarsi dal match
Mancano ancora dettagli ufficiali sull’orario e la data del 37° turno di Serie A, ma intanto si delineano le probabili formazioni di Juventus e Fiorentina. La partita si presenta come uno degli incontri più attesi della giornata, con particolare interesse da parte dei tifosi viola. Le due squadre si stanno preparando per questa sfida, che potrebbe avere un peso importante nel proseguo della stagione. La tensione cresce, mentre gli addetti ai lavori seguono con attenzione le ultime indiscrezioni.
Nell’attesa di una definitiva conferma riguardo l’orario ed il giorno del 37° turno della Serie A, Juventus e Fiorentina si preparano ad affrontare un match decisamente sentito, in particolar modo dai viola. In chiave bianconera, invece, la partita sarà decisiva nel contesto della corsa alla Champions League, dove la squadra di Luciano Spalletti si trova ancora coinvolta, in compagnia di Milan, Roma e Como. La probabile formazione della Juventus: conferme in attacco ed un possibile cambio a centrocampo. Non cambierà di molto la Juventus rispetto all’assetto con cui Luciano Spalletti ha disposto la sua squadra nella gara del Via del Mare contro il Lecce. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
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Roma-Lazio Como-Parma Genoa-Milan Juventus-Fiorentina Pisa-Napoli Si giocheranno domenica 17 Maggio alle ore 12.30. Inter-Verona a questo dovrebbe viaggiare spedita verso le ore 15:00 di domenica. Attendiamo conferme! ? facebook
Molto probabile possa finire così, ad oggi forse lo scenario più probabile se devo esser sincero Per la Roma sarebbe la più grande beffa degli ultimi anni in Serie A x.com
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