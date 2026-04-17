juventus la probabile formazione in vista del match con il bologna

La Juventus si prepara a sfidare il Bologna in un match che si gioca domenica sera. I punti in palio sono fondamentali per la corsa alla qualificazione in Champions League. La squadra di Spalletti deve affrontare questa partita con alcuni dubbi di formazione, mentre il Bologna cerca di ottenere un risultato utile in un incontro che promette spettacolo. Entrambe le squadre puntano a migliorare la propria posizione in classifica.

Punti europeo preziosi in palio con il Bologna: i dubbi di Spalletti. La rincorsa della Juventus verso un piazzamento nella prossima Champions League passa per il posticipo domenicale contro il Bologna, una sfida che mette in palio punti pesanti per entrambe le compagini. Luciano Spalletti deve sciogliere gli L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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Bologna-Juventus, l'emozione di Bernardeschi

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