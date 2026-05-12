Juve Fiorentina lunedì 18 maggio alle 20 | 45 | ufficiale lo slittamento del derby Roma Lazio Ecco cosa succede per il match dei bianconeri

Il match tra Juventus e Fiorentina è stato programmato per lunedì 18 maggio alle 20:45. Nel frattempo, il derby tra Roma e Lazio è stato spostato a quella stessa data e orario, in quanto si svolgerà durante gli Internazionali di tennis. La decisione è stata comunicata ufficialmente, e ora si attendono eventuali aggiornamenti sui dettagli dell’organizzazione.

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