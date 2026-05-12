Juve Fiorentina lunedì 18 maggio alle 20 | 45 | ufficiale lo slittamento del derby Roma Lazio Ecco cosa succede per il match dei bianconeri
Il match tra Juventus e Fiorentina è stato programmato per lunedì 18 maggio alle 20:45. Nel frattempo, il derby tra Roma e Lazio è stato spostato a quella stessa data e orario, in quanto si svolgerà durante gli Internazionali di tennis. La decisione è stata comunicata ufficialmente, e ora si attendono eventuali aggiornamenti sui dettagli dell’organizzazione.
di Francesco Spagnolo Juve Fiorentina verso lo spostamento alle 20:45 di lunedì 18 maggio visto che il derby di Roma si giocherà quel giorno a causa degli Internazionali. Il calendario della trentesima giornata di campionato subisce un profondo scossone che coinvolge direttamente l’attesa sfida Juve Fiorentina. A seguito di una nota ufficiale diramata dalla Prefettura di Roma, le necessità logistiche della Capitale hanno innescato un effetto domino su tutta la programmazione televisiva e sportiva del prossimo turno di Serie A. Al centro della decisione ci sono le criticità emerse durante il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, chiamato a gestire la concomitanza tra il derby capitolino e gli Internazionali BNL d’Italia.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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?? E' stato disposto che l'incontro di calcio Roma-Lazio si disputerà nella giornata di lunedì 18 maggio alle ore 20.45. Lo comunica la prefettura di Roma. Se fosse mantenuta la contemporaneità, anche Juve-Fiorentina rischia di slittare x.com
Ricambiano di nuovo l orario di Juventus Fiorentina….ieri davano ufficiale anche d apparte della Juventus orario 12:30.. Da stamani la lega vuole spostare tutto per via del derby di Roma a lunedì alle 18 facebook
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