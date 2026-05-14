Mentre si avvicina il match tra Genoa e Milan, si conoscono gli aggiornamenti sui giocatori infortunati delle due squadre. Tra i recuperi più attesi c’è quello di Baldanzi, mentre ci sono ancora dubbi sulla disponibilità di Norton-Cuffy e Otoa. Le condizioni di questi ultimi sono oggetto di valutazioni da parte dello staff medico, che monitora attentamente lo stato di salute dei calciatori. Nessuna informazione ufficiale è ancora stata comunicata sui tempi di recupero.

Il Milan si prepara ad affrontare il Genoa nella sfida valida per la 37ª e penultima giornata del campionato di Serie A 20252026. I rossoneri arrivano al match dopo le due sconfitte consecutive contro Sassuolo (0-2) e Atalanta (2-3), che hanno rimesso in discussione una qualificazione in Champions che sembrava ormai a un passo. Il destino, però, è ancora nelle mani della squadra di Massimiliano Allegri: con 6 punti nelle ultime due uscite, il Diavolo avrebbe la certezza aritmetica di tornare nell'Europa che conta. Il Genoa è reduce da 2 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta nelle ultime 5 partite. I 41 punti conquistati fino ad ora permettono alla squadra di Daniele De Rossi di affrontare serenamente il finale di stagione, con l'obiettivo salvezza già centrato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Verso Genoa-Milan, le ultime dall’infermeria di De Rossi: ecco come stanno Baldanzi, Norton-Cuffy e Otoa

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