La avvelena con la candeggina nel caffè la moglie lo smaschera con una telecamera

Una donna ha scoperto che il marito le aveva messo candeggina nel caffè, utilizzando una telecamera per riprendere l’accaduto. La donna aveva già deciso di terminare il matrimonio prima dell’incidente. La scena è stata registrata e successivamente rappresentata come prova. Le autorità stanno ora indagando sul caso, che riguarda un sospetto avvelenamento. La donna si trova sotto assistenza medica, mentre gli inquirenti stanno valutando i dettagli della vicenda.

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