A Verona, un tour speciale permette di esplorare i dettagli nascosti dietro l'altare di Santa Maria in Organo. Durante la visita, vengono poste domande su cosa si cela dietro quella struttura e su come un artista sia riuscito a creare una sensazione di profondità senza ricorrere ai pennelli. L'itinerario offre un'occasione unica di osservare da vicino elementi spesso invisibili al pubblico e di conoscere meglio le tecniche artistiche che si celano dietro questa opere.

? Domande chiave Cosa si nasconde dietro l'altare di Santa Maria in Organo?. Come ha fatto un artista a creare profondità senza usare pennelli?. Dove si trovano gli spazi della chiesa solitamente chiusi al pubblico?. Perché Vasari rimase folgorato dalla maestria di questo intarsio ligneo?.? In Breve Prenotazione obbligatoria via mail [email protected] o WhatsApp al numero 329 3123991.. Costo di 12 euro per massimo 30 partecipanti con radioguide inclusa.. Intarsio ligneo in noce, ciliegio, pero, bosso e abete con tecnica trompe-l’œil.. Chiesa con radici nel V secolo e trasformazioni medievali con Benedettini Olivetani.. Domenica 31 maggio alle ore 15, la Piazzetta di Santa Maria in Organo a Verona ospiterà una visita guidata esclusiva per scoprire il segreto nascosto dietro l’altare della chiesa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Verona: tour esclusivo per scoprire i segreti dietro l’altare

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