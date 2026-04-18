Roma imperiale | tour esclusivo tra i segreti della reggia di Elena

Ventuno persone hanno avuto l’opportunità di visitare in modo esclusivo il complesso archeologico di Santa Croce in Gerusalemme, situato a Roma. La visita ha permesso di esplorare i resti della reggia imperiale che si trova all’interno dell’area. L’iniziativa è stata organizzata in occasione del 2779° anniversario della fondazione della città. La visita si è svolta in un percorso riservato, che ha consentito di ammirare i resti storici senza la presenza di visitatori di massa.

Ventuno cittadini hanno potuto varcare la soglia del complesso archeologico di Santa Croce in Gerusalemme per un percorso esclusivo tra i resti della reggia imperiale, un’iniziativa nata per celebrare il 2779° anniversario della fondazione di Roma. La visita, che ha permesso di esplorare aree normalmente precluse al pubblico a causa dei cantieri di restauro finanziati dal PNRR, è stata coordinata dall’archeologa Simona Morretta insieme alla Soprintendenza speciale di archeologia, belle arti e paesaggio di Roma e History Channel. Il percorso si è snodato lungo un itinerario di sessanta minuti che ha collegato diverse testimonianze storiche della Capitale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma imperiale: tour esclusivo tra i segreti della reggia di Elena Notizie correlate Leggi anche: Peter Thiel a Roma per seminari segreti sull’Anticristo: sbarca in Italia il "tour" del miliardario della sorveglianza Leggi anche: Slivia: sulle retrovie del monte Hermada: un tour esclusivo tra memoria e paesaggio