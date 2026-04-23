Santa Giustina svela i suoi segreti | tour esclusivo tra chiostri e arte

Il prossimo 2 maggio, nella Basilica di Santa Giustina, si terrà una visita guidata condotta da Don Federico Lauretta. L’evento offrirà l’opportunità di esplorare i chiostri e scoprire dettagli legati all’arte e alla storia dell’edificio. La partecipazione è aperta a chi desidera approfondire le caratteristiche architettoniche e culturali di questo luogo. La visita si inserisce in un calendario di iniziative dedicate alla valorizzazione del patrimonio storico e religioso.

?? Cosa sapere Don Federico Lauretta guida visite nei chiostri della Basilica di Santa Giustina il 2 maggio. L'iniziativa prevede accesso a zone riservate e aperitivo presso il patronato con prenotazione WhatsApp. Sabato 2 maggio 2026, la Basilica di Santa Giustina aprirà i suoi spazi più segreti attraverso una visita guidata condotta da don Federico Lauretta, che porterà i partecipanti tra chiostri e porticati solitamente inaccessibili. L'appuntamento, che celebra l'essenza stessa della Pad .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Santa Giustina svela i suoi segreti: tour esclusivo tra chiostri e arte Notizie correlate Leggi anche: Visita alla basilica di Santa Giustina: fede, chiostri e segreti Roma imperiale: tour esclusivo tra i segreti della reggia di ElenaVentuno cittadini hanno potuto varcare la soglia del complesso archeologico di Santa Croce in Gerusalemme per un percorso esclusivo tra i resti della...