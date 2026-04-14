Meteo allerta temporali e grandine | l’Italia sotto la perturbazione

Nelle ore pomeridiane di martedì 14 aprile 2026, l’Italia si trova sotto una condizione di maltempo, con una perturbazione che porta temporali e grandinate in diverse zone del Centro e del Sud del Paese. L’allerta meteo riguarda principalmente queste aree, dove si prevedono intensi fenomeni atmosferici. La situazione interessa anche altre parti della penisola, con alcune regioni che hanno già segnalato piogge e raffiche di vento.

Il pomeriggio di questo martedì 14 aprile 2026 vedrà l’Italia interessata da una fase meteorologica instabile, con temporali che colpiranno diverse aree del Centro e del Sud. Il passaggio di una perturbazione dalla Sardegna verso il Nord-Est, unito alla presenza di una depressione sulla Tunisia, causerà rovesci sparsi, potenzialmente intensi e con fenomeni di grandine in zone specifiche. Dinamiche atmosferiche e distribuzione dei temporali nel pomeriggio. L’instabilità prevista per le ore pomeridiane nasce dal combinato disposto tra il riscaldamento del suolo durante la giornata e l’arrivo di masse d’aria più instabili. Il gruppo di lavoro...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Meteo, allerta temporali e grandine: l’Italia sotto la perturbazione Meteo Italia, brutte notizie in arrivo: temporali, neve e grandine. Massima allertaUn vero affondo artico è pronto a riportarci in pieno clima invernale per 48-72 ore. Allerta meteo in Italia: “Temporali violenti, vento e grandine per 24 ore”. Ecco doveIl cielo ha iniziato a cambiare colore lentamente, passando da un azzurro limpido a un grigio ferroso che non lascia presagire nulla di buono. METEO: CLAMOROSA PRIMA NEVE A QUOTE MOLTO BASSE AL NORD! ITALIA TRAVOLTA DAL CICLONE INVERNALE Argomenti più discussi: Allerta Meteo, avviso della Protezione Civile: in arrivo Piogge, Temporali e Venti forti, le zone coinvolte; Meteo, allerta maltempo per pioggia e temporali: ecco dove. Le previsioni; Allerta meteo per pioggia e temporali forti; Doppia allerta meteo sul Comasco: temporali e vento fino a 90 km/h. #Meteo #Sardegna #14aprile - Cielo molto nuvoloso o coperto con piogge e rovesci dal pomeriggio. Venti deboli e mari molto mossi con temperature medie comprese tra 12 e 17°C. - facebook.com facebook #Meteo #Sardegna #14aprile - Cielo molto nuvoloso o coperto con piogge e rovesci dal pomeriggio. Venti deboli e mari molto mossi con temperature medie comprese tra 12 e 17°C. x.com