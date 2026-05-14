Nella centrale zona di Verona, durante le ore notturne, sono state segnalate diverse rapine. La polizia ha individuato un 23enne attraverso il monitoraggio del segnale GPS del suo telefono. Quando un complice ha tentato di scappare, è stato fermato poco dopo, mentre il primo è stato arrestato poco più tardi. Le autorità hanno condotto le operazioni seguendo le tracce lasciate dai dispositivi di localizzazione, riuscendo a bloccare i sospetti nel giro di poche ore.

? Domande chiave Come hanno fatto i poliziotti a rintracciare i rapinatori tra i vicoli?. Cosa è successo nel momento in cui il complice ha cercato di fuggire?. Perché il giovane arrestato è stato trovato con della droga in tasca?. Dove sono stati ritrovati gli smartphone che il complice ha gettato?.? In Breve Rapine avvenute tra Vicolo Monte e via Nizza tra l'una e le due.. Un ventunenne denunciato per ricettazione dopo il ritrovamento di tre telefoni in un tombino.. Polizia rinviene 17 grammi di stupefacente durante il controllo al rapinatore di 23 anni.. Convalida del fermo al carcere di Montorio avvenuta il 13 maggio.. La polizia di Verona ha arrestato un 23enne irregolare per due rapine ai danni di passanti avvenute tra sabato e domenica tra le 1:15 e le ore successive nel cuore del centro storico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Verona, rapine notturne nel centro: arrestato 23enne tracciato via GPS

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