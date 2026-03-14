Un giovane richiedente asilo è stato arrestato dopo aver messo a segno un furto in pieno centro storico, con la refurtiva che è stata recuperata. Durante l'intervento delle forze dell'ordine, alcuni complici sono riusciti a scappare dopo aver aggredito gli agenti. L'episodio si è verificato nel cuore della città, dove sono intervenute le forze di polizia.

Un colpo di mano in pieno centro storico ha portato all’arresto di un giovane richiedente asilo, mentre i suoi complici sono riusciti a dileguarsi dopo aver aggredito le forze dell’ordine. La refurtiva è stata recuperata e restituita ai proprietari del negozio colpito da questo episodio di cronaca nera. La vicenda si è svolta nella zona pedonale che circonda l’Orologio, dove una profumeria situata in via Mazzini è stata il teatro di un furto commesso da tre individui. Le dipendenti del locale hanno immediatamente attivato la richiesta di soccorso radio verso i carabinieri presenti in pattugliamento nelle vie limitrofe. L’intervento delle forze armate è stato rapido grazie alla vicinanza temporale tra il reato e la segnalazione ricevuta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Furto in centro: 23enne arrestato, refurtiva recuperata

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