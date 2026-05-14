Verona nuovi incontri a sorpresa | 20 posti per fare amicizia

A Verona si svolgono incontri a sorpresa con 20 posti disponibili, dedicati a favorire nuove amicizie. Durante la serata, si alterneranno momenti con regole diverse per facilitare le conversazioni e rompere il ghiaccio. Sono previsti alcuni twist che cambieranno l’andamento rispetto ai classici incontri veloci, introducendo elementi inattesi. Le modalità di partecipazione e le eventuali variazioni di percorso verranno comunicate al momento e durante l’evento.

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? Domande chiave Come cambieranno le regole durante la serata per rompere il ghiaccio?. Quali twist inaspettati trasformeranno i classici incontri veloci in qualcosa di diverso?. Perché sono stati limitati i posti a soli venti partecipanti?. Cosa include esattamente il costo di quindici euro per l'evento?.? In Breve Evento al locale Hygge Hive in Vicolo Fossetto 3C con 20 posti limitati.. Costo di 15 euro comprensivo di due consumazioni per ogni partecipante.. Prenotazioni obbligatorie via email [email protected] o tramite portale Eventbrite.. Altre attività veronesi previste tra il 14 e il 31 maggio.. Venerdì 15 maggio alle ore 21:30, il locale Hygge Hive situato in Vicolo Fossetto 3C a Verona ospiterà una serata di incontri basata sulla sorpresa e sulla dinamicità dei nuovi legami sociali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Verona, nuovi incontri a sorpresa: 20 posti per fare amicizia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice Sullo stesso argomento Nuovi eventi per fare amicizia in città: arriva a Catania wemeet di weroadL’app consente di scoprire gli eventi in programma, iscriversi e ricevere suggerimenti personalizzati. Verona, Padova e Vicenza: nuovi posti per tecnici nei comuniI comuni di Verona, Padova e Vicenza cercano nuovi profili tecnici per potenziare i propri uffici amministrativi. Argomenti più discussi: A Verona torna la rassegna Libri e rose. Scrivere, stampare, leggere. Incontri con gli autori dal 7 al 10 maggio 2026; Specie aliene a Verona - ben 202 tipi di piante e 64 di animali - : un ciclo di incontri per limitare i danni; Teoderico da Verona a 1500 anni dalla morte; Disabilità e attività motoria: a Verona incontro dedicato al benessere attraverso il movimento. Natale, Gianfranco - Results on X | Live Posts & Updates x.com