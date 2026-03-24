Nuovi eventi per fare amicizia in città | arriva a Catania wemeet di weroad

L’app consente di scoprire gli eventi in programma, iscriversi e ricevere suggerimenti personalizzati. Gli eventi sono inizialmente gratuiti, con l’obiettivo di ampliare progressivamente l’offerta anche sul territorio catanese. Nuove occasioni per conoscere persone e fare amicizia a Catania: arriva anche in città WeMeet, il format di eventi dal vivo lanciato da WeRoad, travel tech company italiana che ha già coinvolto oltre 300.000 viaggiatori. Catania, città dinamica con una forte identità culturale e una presenza significativa di studenti, giovani lavoratori e persone che si spostano per studio e lavoro, si conferma un terreno ideale per iniziative dedicate alla socialità. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Articoli correlati

Cosa fare a Catania a Capodanno: tutti gli eventiE' arrivato il tempo di dire addio al 2025, che come ogni anno trascorso avrà avuto i suoi pregi ed i suoi difetti, e dire ‘ciao’ al 2026.

Cosa fare a Catania a San Valentino e nel weekend: tutti gli eventiNella speranza dell'arrivo del bel tempo, è in arrivo anche questo weekend a Catania e provincia.

Altri aggiornamenti su Nuovi eventi per fare amicizia in città...

Discussioni sull' argomento Nuovi eventi per fare amicizia in città: arriva a Padova WeMeet di WeRoad; Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 20 al 22 marzo: tutti gli eventi; Weekend a Roma: 14 eventi da non perdere sabato 21 e domenica 22 marzo; Gli eventi da non perdere nel primo weekend di primavera a Lecco e provincia.

La vittoria del “No” al referendum potrebbe aprire nuovi scenari nella politica italiana facebook

Nuovi padiglioni e spazi per congressi, co-working ed eventi culturali. Investimento da 45 milioni di euro. «È il progetto per Bergamo». Quattro pagine d’approfondimento su L’Eco di Bergamo. x.com