Verona Padova e Vicenza | nuovi posti per tecnici nei comuni

I comuni di Verona, Padova e Vicenza hanno pubblicato bandi di concorso per l’assunzione di tecnici da inserire nei propri uffici amministrativi. Le selezioni riguardano diverse figure professionali con competenze tecniche e amministrative, con l’obiettivo di rafforzare il personale presente nelle istituzioni locali. Le procedure sono aperte e i bandi sono disponibili sui siti ufficiali dei rispettivi enti, con scadenze ancora da definire.

I comuni di Verona, Padova e Vicenza cercano nuovi profili tecnici per potenziare i propri uffici amministrativi. La selezione mira a rinnovare l’elenco dei candidati idonei per il ruolo di istruttore tecnico, aprendo la strada a future assunzioni dirette all’interno degli enti locali coinvolti. La procedura si concentra sull’aggiornamento delle graduatorie esistenti, un passaggio fondamentale per ampliare la base di professionisti pronti a intervenire nei servizi territoriali. Chi è già inserito nelle liste attuali non deve sottoporre una nuova domanda, poiché la validità della posizione precedente rimane intatta. Il bando riguarda invece i nuovi candidati che intendono mettere le proprie competenze al servizio della gestione pubblica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Verona, Padova e Vicenza: nuovi posti per tecnici nei comuni Notizie correlate Anas: 900 nuovi posti entro il 2028 per tecniciNel pomeriggio di venerdì 13 marzo 2026, l’Agenzia nazionale per le strade conferma un piano industriale ambizioso che porterà oltre 900 nuove... Un concorso per tre Comuni, aperta la selezione che coinvolge anche Verona: si cercano “istruttori tecnici”È stata avviata una nuova procedura di selezione nella pubblica amministrazione rivolta a profili tecnici, con l’obiettivo di aggiornare l’elenco... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Avviso di selezione unica - Comuni di Vicenza, Padova e Verona, per l'aggiornamento dell'elenco di idonei per interpelli nel profilo di istruttore tecnico; Lavori per l'Alta Velocità: treni fermi tra Verona e Vicenza per due fine settimana; Interventi tra Verona e Vicenza, modifiche alla circolazione ferroviaria; Risorse umane, concorso per due istruttori amministrativo-contabili e interpello per quattro funzionari di polizia locale. Lavori per l'Alta Velocità: treni fermi tra Verona e Vicenza per due fine settimanaL'interruzione della circolazione ferroviaria avrà luogo dalle ore 23.10 di venerdì 18 aprile alle ore 05.10 di domenica 20 aprile e dalle ore 23.10 di sabato 09 maggio alle ore 05.10 di lunedì 11 mag ... veronasera.it Stop ai treni da Verona Porta Vescovo a Vicenza per due weekendPer due weekend treni fermi dalla stazione di Verona Porta Vescovo a Vicenza per lavori alla rete ferroviaria. veronaoggi.it Verona Ricordi da una Pasqua passata x.com Oggi in DIRETTA RAI la SEMIFINALE SCUDETTO CIVITANOVA - VERONA : SEMIFINALE IN DIRETTA SUL CANALE RAI NEL PRIMO COMMENTO TROVATE TUTTE LE INFO PER GUARDARE IL MATCH IN DIRETTA facebook