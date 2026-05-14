Verona nuova ciclabile | il piano da 1,3 milioni per la città

A Verona sono stati stanziati 1,3 milioni di euro per realizzare una nuova pista ciclabile in città. Il progetto prevede modifiche alla viabilità di Via Battisti e Via dello Zappatore, con interventi specifici che interesseranno anche alcuni parcheggi. Sono previsti spostamenti e eliminazioni di posti auto per permettere l’installazione delle nuove corsie dedicate alle biciclette. La riqualificazione mira a favorire la mobilità sostenibile nel centro urbano.

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? Punti chiave Come cambierà la viabilità in Via Battisti e Via dello Zappatore?. Quali parcheggi verranno eliminati per far spazio alla nuova pista?. Dove verranno creati i nuovi spazi verdi lungo il percorso?. Quando inizieranno i cantieri che trasformeranno Verona Sud?.? In Breve Cantiere di otto mesi tra Via Palazzina e Porta Vescovo. Via Battisti diventerà a senso unico verso il tribunale. Via dello Zappatore vedrà 110 metri quadri di nuovo verde. Via Basso Acquar ospiterà nuove aiuole tra i filari alberati. Lunedì 18 maggio inizieranno i lavori per il nuovo itinerario ciclabile tra Via Palazzina e Porta Vescovo, un progetto da 1,3 milioni di euro che trasformerà la mobilità tra il centro e Verona Sud.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Verona, nuova ciclabile: il piano da 1,3 milioni per la città ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Verona, ok da 1,9 milioni la nuova ciclabile per il quadrante sud? Cosa scoprirai Quali strade specifiche toccherà il nuovo percorso tra via Po e Legnago? Come cambieranno gli spostamenti tra Borgo Roma e Basso... Leggi anche: Una nuova pista ciclabile attraverserà la zona di Verona Sud Temi più discussi: Approvata la nuova pista ciclabile di Verona Sud; Nuova ciclabile, viale Nino Bixio a senso unico: si scatenano già le prime polemiche; Verona Sud, al via la nuova super-ciclabile da 4,2 km: come rivoluzionerà il traffico; Lunedì via ai cantieri per la nuova ciclabile tra centro e Verona Sud. VERONA SUD, AL VIA LA NUOVA SUPER-CICLABILE DA 4,2 KM: COME RIVOLUZIONERÀ IL TRAFFICO veronaoggi.it/verona/nuova-p… #verona #veronaoggi x.com Approvata la nuova pista ciclabile che attraversa Verona Sud: il percorsoVerona si dota di un nuovo importante itinerario ciclabile: approvata la nuova pista ciclabile che attraversa Verona Sud. veronaoggi.it Piste ciclabili a Verona, il fisico Carlo Rovelli: «Ce ne vogliono di più, era il sogno di mio padre. Felice dei nuovi progetti»Il fisico di origine veronese sul progetto della mobilità dolce: «La destra critica? Bene, avranno meno voti» «Pensi che mio padre, negli anni Ottanta, era componente dell’ Automobile Club Verona e vo ... corrieredelveneto.corriere.it