A Verona è stata approvata una nuova pista ciclabile con un investimento di 1,9 milioni di euro, destinata al quadrante sud della città. Il percorso collegherà via Po a Legnago, passando per alcune strade specifiche. Questa modifica interesserà principalmente le zone di Borgo Roma e Basso Acquarone, modificando gli spostamenti quotidiani di ciclisti e residenti, senza yet ulteriori dettagli sulle tempistiche o sui lavori.

? Cosa scoprirai Quali strade specifiche toccherà il nuovo percorso tra via Po e Legnago?. Come cambieranno gli spostamenti tra Borgo Roma e Basso Acquarone?. Perché l'amministrazione non ha dovuto richiedere la valutazione ambientale strategica?. Chi beneficerà concretamente del collegamento tra le zone industriali e residenziali?.? In Breve Investimento di 1.355.889 euro destinato all'asta pubblica per i lavori.. 544.111 euro stanziati per progettazione, direzione lavori e imprevisti.. Tracciato collegherà via Po a via Legnago tramite viale dell'Industria.. Iter amministrativo senza osservazioni cittadine tra 13 febbraio e 13 aprile 2026.. La Giunta comunale di Verona ha approvato la Variante Urbanistica n.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Verona, ok da 1,9 milioni la nuova ciclabile per il quadrante sud

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