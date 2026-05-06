Playoff A2 sfida al cardiopalma tra Verona e Valtur Brindisi al PalaPentassuglia

Da brindisireport.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la conclusione della stagione regolare di Serie A2, le squadre si preparano alla fase dei playoff promozione. Al PalaPentassuglia si è disputata una partita molto combattuta tra Verona e Valtur Brindisi, che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso fino all'ultimo minuto. La sfida si è conclusa con una vittoria che potrebbe avere ripercussioni sulla qualificazione alla fase successiva del torneo.

BRINDISI - Terminata la fase regolare del campionato di Serie A2, è il momento clou della stagione: i play-off promozione. La Valtur Brindisi di coach Piero Bucchi affronterà il quarto di finale con lo svantaggio del fattore campo, a favore della Tezenis Verona, ma con la consapevolezza di poter.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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