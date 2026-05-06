Playoff A2 sfida al cardiopalma tra Verona e Valtur Brindisi al PalaPentassuglia

Dopo la conclusione della stagione regolare di Serie A2, le squadre si preparano alla fase dei playoff promozione. Al PalaPentassuglia si è disputata una partita molto combattuta tra Verona e Valtur Brindisi, che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso fino all'ultimo minuto. La sfida si è conclusa con una vittoria che potrebbe avere ripercussioni sulla qualificazione alla fase successiva del torneo.

BRINDISI - Terminata la fase regolare del campionato di Serie A2, è il momento clou della stagione: i play-off promozione. La Valtur Brindisi di coach Piero Bucchi affronterà il quarto di finale con lo svantaggio del fattore campo, a favore della Tezenis Verona, ma con la consapevolezza di poter.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Valtur Brindisi school cup 2026, al via la seconda fase: appuntamento al PalaPentassugliaBRINDISI - La terza edizione della Valtur Brindisi - Il Giardiniere School Cup 2026 - entra nel vivo con la seconda fase al via dalla giornata di... La Valtur Brindisi si impone in un finale di fuoco: Livorno soccombe al PalaPentassugliaGli uomini di coach Bucchi si impongono di un solo punto (76-75), al termine di una gara costellata di errori. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Basket A2, per il Brindisi dai tifosi la spinta verso i playoff; Play-off, ecco la griglia: Tezenis contro Brindisi poi in semifinale probabile sfida con Bologna; Oggi si decide tutto. Scafati ad una vittoria dalla promozione, Pesaro e Fortitudo sperano; Valtur Brindisi vigile sul mercato in vista dei playoff: trattativa con Sokolowski. Playoff A2 | Tezenis Verona vs Valtur Brindisi, il Pala AGSM AIM accende i riflettoriIl palcoscenico dei playoff si apre giovedì 7 maggio alle 20:45 al Pala AGSM AIM di Verona, dove la Tezenis ospita la Valtur Brindisi in una sfida che promette intensità e spettacolo. pianetabasket.com Valtur Brindisi, patto per i play-offIl fumo grigio delle polemiche si è finalmente diradato, lasciando spazio all’azzurro terso della passione. In casa Valtur Brindisi è ufficialmente scattata l’ora ... quotidianodipuglia.it - L’orario di inizio di Gara 1 Valtur Brindisi, originariamente fissato alle 20:30, è stato posticipato alle 20:45. La gara sarà trasmessa in diretta su RaiSport e RaiPlay Tutti i titoli di ingresso già acquistati restano validi e non necessitano di a - facebook.com facebook E da qui, da oggi, ripartire TUTTI INSIEME Squadra, tifosi e società: Allenamento a porte aperte per tutti i tifosi biancoazzurri domani dalle ore 17:30 al PalaPentassuglia #ForzaBrindisi x.com