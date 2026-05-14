Venus Williams si prepara a tornare a giocare al Roland Garros, dopo una pausa di cinque anni, questa volta in coppia con un partner che ha suscitato sorpresa tra gli appassionati. La campionessa americana si presenta nuovamente nel torneo di doppio, confermando la sua presenza in una manifestazione a cui non partecipava dal 2018. La sua partecipazione si inserisce in un quadro di continuità con le sue attività nel circuito tennistico.

"> Ritorno di Venus Williams al Roland Garros. Venus Williams è pronta a fare il suo ritorno al French Open, ma solo nel tabellone di doppio. Attualmente, la famosa tennista non parteciperà al singolo, dato che è attualmente classificata al 458° posto nel ranking WTA. Questa posizione non le consente di ottenere un’entrata diretta nel torneo e le possibilità di ricevere una wild card sono ridotte, escludendola quasi sicuramente dalla competizione di singolo a meno di sorprese dell’ultimo minuto. Nonostante l’assenza nel tabellone di singolo, Venus avrà l’opportunità di competere nel doppio grazie al suo ranking protetto, che le garantisce un posto nella categoria.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Venus Williams torna a Roland Garros con un partner sorprendente dopo cinque anni di assenza.

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