L'edizione di quest'anno di Roland Garros ha suscitato polemiche riguardo al premio in denaro assegnato ai partecipanti. In particolare, l'ex allenatore di Serena Williams ha espresso critiche, evidenziando come le cifre siano insufficienti rispetto alle aspettative di alcuni tennisti. La questione ha portato altri giocatori a sollevare il proprio dissenso, creando un clima di tensione tra i partecipanti e gli organizzatori.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La questione relativa alla distribuzione dei premi in denaro nel tennis è tornata prepotentemente alla ribalta, suscitando polemiche tra i giocatori delle leghe ATP e WTA. La recente edizione del Roland Garros ha esacerbato le frustrazioni esistenti riguardo a come vengono gestiti i fondi premio nei tornei di tennis, evidenziando un’ineguaglianza che i giocatori desiderano risolvere. Lunedì, numerosi atleti di spicco, tra cui Aryna Sabalenka e Jannik Sinner, hanno rilasciato una dichiarazione in cui esprimono il loro disappunto per la situazione economica attuale.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Scandalo Roland Garros: l’ex allenatore di Serena Williams critica il premio in denaro.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Iga Swiatek desidera dialoghi con Roland Garros dopo l’annuncio sui premi in denaro.

Leggi anche: Sanremo 2026, Fulminacci vince il premio della critica: a Serena Brancale la sala stampa

Argomenti più discussi: L'élite del tennis (tra cui Sinner e Alcaraz) scrive una lettera contro gli Slam: I ricavi crescono, il montepremi no; La rivolta sui premi di Sinner e i big del tennis, l'accusa con Alcaraz e Sabalenka sui tornei del Grande Slam: Per voi più ricavi, per noi...; Binaghi fa il sindacalista e si schiera con Sinner e Djokovic contro gli slam. Le mire del presidente e l’ipotesi boicottaggio.