Sudanese catturato a Ventimiglia | ferisce due agenti

Un cittadino sudanese, ricercato dalle autorità francesi per un tentativo di omicidio commesso a Fontan, è stato catturato il 7 marzo 2026 a Ventimiglia durante un controllo di frontiera. L’arresto ha coinvolto la Polizia di Frontiera italiana e si è concluso con la consegna del sospettato alle forze dell’ordine transalpine, dopo che l’uomo aveva ferito due agenti italiani opponendo resistenza. L’incidente si è verificato nel contesto delle operazioni di pattugliamento dinamico nella provincia di Imperia, dove le informazioni giunte dal Centro di Cooperazione di Polizia hanno permesso di identificare il soggetto come colui che aveva accoltellato una vigile dei pompieri francese pochi giorni prima. 🔗 Leggi su Ameve.eu

