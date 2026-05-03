Ventimiglia rissa in passeggiata Oberdan | tre arresti e agenti feriti

Nella serata di ieri, lungo la passeggiata Oberdan a Ventimiglia, si è scatenata una rissa tra più persone. Durante gli scontri, tre uomini sono stati arrestati e alcuni agenti sono rimasti feriti. La polizia è intervenuta per sedare la lite e ha dovuto fare uso della forza. Le forze dell’ordine hanno fermato i sospetti e li hanno portati in commissariato. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli investigatori.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto gli agenti a fermare la resistenza violenta?. Chi sono i tre uomini arrestati per la rissa notturna?. Perché il cittadino algerino rischia ora l'espulsione dallo Stato?. Quali conseguenze legali attendono i tre soggetti per l'ubriachezza?.? In Breve Tre arrestati per lesioni e resistenza dopo rissa notturna del 25 aprile.. Due agenti feriti durante il contrasto ai tre soggetti ubriachi.. Coinvolti un italiano di 42 anni, un marocchino di 28 e un algerino di 31.. L'algerino rischia il deferimento per ingresso illegale nello Stato italiano.. Tre uomini sono stati arrestati dai Carabinieri a Ventimiglia dopo una violenta rissa scoppiata nella notte del 25 aprile in passeggiata Oberdan.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ventimiglia, rissa in passeggiata Oberdan: tre arresti e agenti feriti Notizie correlate Inferno in carcere: rissa violenta, cinque agenti penitenziari feritiUn’esplosione di violenza improvvisa e brutale nella mattinata di oggi nella Casa Circondariale di Brindisi. Villa Andreino, caos in carcere: 6 agenti feriti nella violenta rissa? Cosa sapere Sei agenti della Polizia Penitenziaria feriti in una rissa nel carcere di Villa Andreino. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Ventimiglia, rissa violenta durante la notte del 25 aprile: tre arresti per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale; Carabinieri bloccano una rissa ma vengono colpiti, tre arresti a Ventimiglia; Ventimiglia, rissa nella notte del 25 aprile: tre arresti dopo l’intervento dei Carabinieri; RISSA E RESISTENZA AI CARABINIERI: ARRESTATI TRE UOMINI A VENTIMIGLIA. Ventimiglia, rissa in passeggiata Oberdan: tre uomini arrestati per resistenza e lesioniInfine, nei confronti dei medesimi, è stata formalmente anche contestata una sanzione amministrativa per ubriachezza manifesta (ex art. 688 del Codice Penale). Gli arresti dei tre soggetti sono stati ... rivieratime.news Ventimiglia, rissa violenta durante la notte del 25 aprile: tre arresti per resistenza e lesioni a pubblico ufficialeA Ventimiglia, tre uomini sono stati arrestati dopo aver partecipato a una rissa violenta il 25 aprile. Sono accusati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, con uno deferito anche per ingresso ... lamilano.it Ventimiglia, Scullino: "E' prevista la realizzazione di un locale per le forze dell'ordine a San Ludovico" (Foto) "Nel progetto condiviso a suo tempo con Anas era prevista la realizzazione di un piccolo edificio destinato al controllo di frontiera", dice l'ex si - facebook.com facebook