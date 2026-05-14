Venti illustratori omaggiano la città Opere uniche al Museo della figurina

Venti illustratori hanno realizzato opere ispirate alla città e le hanno esposte al Museo della figurina. Tra le creazioni, una rappresentazione della Ghirlandina, con un’immagine di King Kong che si arrampica sulla torre, riproposta come un fumetto o scena di film cult. L’artista cremonese Faber Torchio ha interpretato il panorama di Modena in questo stile, creando un’immagine che unisce realtà e immaginazione.

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La Ghirlandina non è proprio l’Empire State Building di New York, ma King Kong vi si è arrampicato fino in cima e da lassù, oltre la Loggia dei Torresani, urla tutto il suo furore: Faber Torchio, creativo cremonese, il panorama di Modena se l’è ‘figurato’ così, come un fumetto o un film cult. Mentre Davide Bonazzi, celebre illustratore bolognese, ha ‘visto’ il Duomo come uno sguardo sull’infinito: dietro il portale della Cattedrale si apre una visione dell’Eden, con Adamo ed Eva e il serpente tentatore che sembrano fuggiti dai bassorilievi di Wiligelmo. Riccardo Guasco, invece, ha immaginato il canto di Luciano Pavarotti che vola sulle ali di una farfalla.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Venti illustratori omaggiano la città. Opere uniche al Museo della figurina ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate In casa del mito. Visite guidate al Museo della FigurinaUn viaggio nella storia della figurina a partire dalla seconda metà dell’Ottocento, passando per tante raccolte e curiosità, come il rarissimo Feroce... Un laboratorio sensoriale. Al Museo della Figurina l’arte diventa da vivereSono aperte le iscrizioni al laboratorio sensoriale per vivere e sentire l’Arte "Mimesis", spazio disponibile per tutti gli interessati in modalità...