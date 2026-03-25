Un laboratorio sensoriale Al Museo della Figurina l’arte diventa da vivere

Sono aperte le iscrizioni a un laboratorio sensoriale presso il Museo della Figurina, dedicato a far sperimentare l’arte attraverso i sensi. L’iniziativa, intitolata

Sono aperte le iscrizioni al laboratorio sensoriale per vivere e sentire l’Arte " Mimesis ", spazio disponibile per tutti gli interessati in modalità gratuita, che sarà tenuto dalla storica dell’arte, educatrice museale e formatrice nell’ambito della pedagogia delle arti Lucia Morelli e dell’attrice che si occupa di pedagogia teatrale, in particolare del metodo mimico di Orazio Costa, Laura Martinelli. L’appuntamento è per martedì 31 marzo, dalle 15 alle 17, al Museo della Figurina di Gesso e dell’Emigrazione G. Lera di Coreglia Antelminelli e inserito nel calendario di Opus Mirabilis. "L’educazione all’arte può essere arricchita da approcci esperienziali e interdisciplinari – spiegano le esperte -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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