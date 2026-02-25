In casa del mito Visite guidate al Museo della Figurina

Il Museo della Figurina apre le sue porte per mostrare la storia delle figurine partendo dagli anni Ottanta dell’Ottocento, a causa del crescente interesse dei collezionisti. Le visite guidate portano i visitatori tra raccolte rare, come il Feroce Saladino degli anni Trenta e il Pizzaballa del 1963, entrambi molto ricercati. Un’esposizione che celebra anche l’omaggio a Giuseppe Panini, considerato un simbolo di passione e tradizione. La mostra invita il pubblico a scoprire pezzi unici e curiosità d’epoca.

Un viaggio nella storia della figurina a partire dalla seconda metà dell'Ottocento, passando per tante raccolte e curiosità, come il rarissimo Feroce Saladino degli anni Trenta o l'introvabile Pizzaballa del 1963, fino ad arrivare all'omaggio a Giuseppe Panini "Collezionista di passioni". È ciò che promette la visita guidata al Museo della Figurina di Modena di sabato 28 febbraio, alle 15: "Il Museo della Meraviglia", ci si può iscrivere sul sito agomodena.it. Non è previsto nessun costo aggiuntivo rispetto al biglietto. L'iniziativa rientra nelle attività previste per i 20 anni del Museo della Figurina che domenica 1 marzo, a orario continuato dalle 11 alle 19, può essere visitato gratuitamente grazie all'iniziativa nazionale " Domenica al Museo ", alla quale ha aderito anche Fondazione Ago, che prevede appunto l'ingresso libero nella prima domenica del mese.