Blitz al mercato | sequestrati oltre 150 chili di prodotti ittici

Questa mattina, la polizia locale di Casandrino ha effettuato un blitz al mercato, sequestrando circa 158 chili di prodotti ittici privi di etichettatura e tracciabilità. Durante i controlli, gli agenti hanno individuato i pesci, che sono stati immediatamente sequestrati per le violazioni delle norme sulla sicurezza alimentare e sulla tutela dei consumatori. Nessun altro dettaglio riguardante le persone coinvolte è stato reso noto.

Questa mattina la polizia locale di Casandrino ha sequestrato diversi chili di pesce. Durante alcuni controlli, gli agenti, le hanno individuato circa 158 chili di prodotti ittici privi di etichettatura e tracciabilità, in violazione delle norme sulla sicurezza alimentare e sulla tutela dei consumatori. Il pesce è stato quindi sequestrato e destinato alla distruzione. Nel corso dei controlli sono anche emerse tre attività irregolari: due all'interno del mercato e una pescheria. Nessuna presentava la SCIA necessaria per vendere prodotti ittici. Non sono mancati riscontri circa alcune criticità per carenze igienico-sanitario. I titolari delle attività sono stati diffidati.