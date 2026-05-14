Venezuela | studenti lanciano ultimatum di 15 giorni al governo

Gli studenti in Venezuela hanno consegnato un ultimatum di 15 giorni al governo, chiedendo risposte a questioni legate alle università e alle condizioni sociali. La decisione arriva in un momento di crescente mobilitazione studentesca, con le proteste di piazza che sono tornate a coinvolgere diverse città. Restano da vedere quali saranno le reazioni ufficiali e se il governo deciderà di rispondere alle richieste entro il termine stabilito.

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