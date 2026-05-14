Venezuela | studenti lanciano ultimatum di 15 giorni al governo
Gli studenti in Venezuela hanno consegnato un ultimatum di 15 giorni al governo, chiedendo risposte a questioni legate alle università e alle condizioni sociali. La decisione arriva in un momento di crescente mobilitazione studentesca, con le proteste di piazza che sono tornate a coinvolgere diverse città. Restano da vedere quali saranno le reazioni ufficiali e se il governo deciderà di rispondere alle richieste entro il termine stabilito.
? Domande chiave Cosa accadrà se il governo ignorerà l'ultimatum degli studenti? Perché le università sono tornate a guidare le proteste di piazza? Quali torture sono state denunciate all'interno dei centri militari? Come reagirà la società civile dopo la scadenza dei 15 giorni??? In Breve Protesta a Caracas scatenata dal decesso del detenuto Víctor Quero Navas. Denunce di torture sistematiche all'interno dei centri detentivi gestiti dai militari. Convergenza tra leader universita .🔗 Leggi su Ameve.eu
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