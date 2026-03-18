Il governo ha deciso di ridurre le accise di 25 centesimi al litro per un periodo di 20 giorni, applicando la misura a tutti i cittadini senza distinzione. La decisione arriva a pochi giorni dal referendum e rappresenta un intervento diretto sul costo dei carburanti. La misura, che riguarda l’intera popolazione, mira a offrire uno sconto uniforme sui prezzi alla pompa.

Un taglio di 25 centesimi al litro. Lineare, per tutti. Perché alla fine il tanto criticato taglio delle accise, ritenuto uno strumento non equo e non efficace dal governo, è quello che garantisce lo sconto sui carburanti a tutti. Ed è, quindi, quello che maggiormente può avere un impatto anche dal punto di vista dei consensi. Questione non di poco conto a pochi giorni dal referendum sulla giustizia. A comunicare l’entità del taglio è la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Non in una conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri, come sarebbe atteso. Ma in un’intervista al Tg1, durante la quale Meloni spiega che il governo è intervenuto con un decreto tagliando il prezzo di benzina e diesel di “25 centesimi al litro”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Taglio delle accise di 25 centesimi al litro per 20 giorni: la mossa del governo a pochi giorni dal referendum

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