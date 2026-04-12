Scuola precari lanciano l’ultimatum | serve un decreto d’urgenza

Il Coordinamento Docenti Precari ha inviato una comunicazione ufficiale alla Presidente del Consiglio per segnalare la situazione di blocco che riguarda migliaia di insegnanti con contratti a termine. La richiesta è quella di approvare un decreto d’urgenza per affrontare le difficoltà del settore scolastico e risolvere le criticità legate alla precarietà del personale. La comunicazione si aggiunge alle iniziative dei precari per ottenere risposte concrete.

Il Coordinamento Docenti Precari ha inviato una comunicazione formale alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per denunciare l’attuale stato di stallo che colpisce migliaia di insegnanti con contratti temporanei. La richiesta è chiara: l’attuazione di un decreto legge d’urgenza che permetta la stabilizzazione definitiva di chi lavora da anni nelle scuole italiane attraverso procedure straordinarie. L’impatto della gestione PNRR sulla continuità didattica. Le attuali scelte governative sembrano privilegiare i nuovi ingressi tramite i concorsi finanziati dal PNRR, trascurando la valorizzazione delle competenze già presenti negli istituti....🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scuola, precari lanciano l’ultimatum: serve un decreto d’urgenza Leggi anche: La lettera degli insegnanti precari a Giorgia Meloni: «Promesse tradite, la situazione a scuola è insostenibile. Serve un decreto urgente» Decreto Accise, Giorgetti: “Urgenza e coperture da 500 milioni. Taglio prorogato al 1° maggio”Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto legge sulle Accise, un provvedimento d'urgenza per tamponare una situazione economica...