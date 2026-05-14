A Venezia è stato attivato il sistema MOSE in vista di un'onda di marea prevista fino a 115 centimetri, con il picco stimato alle 21:25. Le autorità hanno indicato alcune zone della città che potrebbero essere interessate dall'allagamento entro la serata di domani. Le prime misure di protezione sono state avviate per tutelare i piani terra e ridurre i danni potenziali. La situazione resta sotto monitoraggio costante.

? Domande chiave Come proteggere i piani terra prima del picco delle 21:25?. Quali zone di Venezia rischiano l'allagamento entro domani sera?. Perché la criticità persisterà per oltre trentasei ore?. Cosa fare per mettere in sicurezza i beni mobili entro le 19:30?.? In Breve Attivazione paratoie alle 19:30 con picco di 105 centimetri alle 21:25 di giovedì 14 maggio.. Criticità prevista per trentasei ore fino alla serata di venerdì 15 maggio.. Protezione necessaria per beni mobili e abitazioni entro le 19:30 di giovedì.. Monitoraggio costante richiesto per Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza.. Il sistema di difesa MOSE verrà attivato stasera a Venezia per contrastare l’imminente risalita della marea, prevista con un picco di 105 centimetri sul medio mare alle ore 21:25 di giovedì 14 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Venezia, scatta il MOSE: marea in arrivo stasera fino a 115 centimetri

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