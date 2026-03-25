Irruzione fredda dell' Artico sarà un giovedì da lupi con venti di burrasca e pioggia | scatta l' allerta meteo Sui rilievi fino a 30 centimetri di neve

Un'irruzione fredda proveniente dall'Artico interesserà le regioni nel corso di giovedì, portando venti di burrasca e piogge. Le previsioni indicano che sui rilievi potrebbe accumularsi fino a 30 centimetri di neve. L'allerta meteo è stata diramata a causa delle condizioni di maltempo previste, con temperature in calo e precipitazioni che coinvolgeranno anche aree a bassa quota.

La Protezione civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta meteo gialla per frane, piene dei fiumi, neve sull'entroterra e vento, arancione per la fascia pianeggiante Irruzione artica all'orizzonte, con crollo delle temperature, raffiche di vento, piogge e anche neve a quote basse. Si annuncia un giovedì da lupi sul Forlivese. La Protezione civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta meteo gialla per frane, piene dei fiumi, neve sull'entroterra e vento, arancione per la fascia pianeggiante. Nell'avviso viene specificato che “sono previste precipitazioni sul settore centro-orientale della regione, anche a carattere di rovescio temporalesco, più intense sul settore costiero e sui rilievi romagnoli. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Irruzione fredda dell'Artico, sarà un giovedì da lupi con venti di burrasca e pioggia: scatta l'allerta meteo. "Sui rilievi fino a 30 centimetri di neve" Articoli correlati Irruzione fredda dall'Artico porta la burrasca di primavera, l'esperto: "Rischio temporali con grandine e neve a quote molto basse"Burrasca di primavera all'orizzonte sulla Romagna, con temperature in picchiata che trasformeranno le piogge in nevicate a quote molto basse. Leggi anche: Campania, scatta allerta meteo dalle 8 di giovedì 12 febbraio per pioggia e venti forti Tutto quello che riguarda Irruzione fredda Temi più discussi: Irruzione fredda dall'Artico porta la burrasca di primavera, l'esperto: Rischio temporali con grandine e neve a quote molto basse; Meteo Latina, torna il freddo: Irruzione artica con temperature in calo; Ciclone artico sull’Italia, torna l’inverno: neve fino a 500 metri e temperature in picchiata; Freddo artico in arrivo, da metà settimana cresce l’allerta gelate nei frutteti del Nord. Sbalzo di stagione: imminente irruzione artica, le conseguenze(METEOGIORNALE.IT) Arriva il freddo improvviso La primavera italiana si prende una pausa inattesa. Dopo ... msn.com Meteo – Colpo di coda invernale per irruzione artica, crollo termico in Italia con maltempo e neve a quote basseMeteo - L'inverno non lascia la presa, in arrivo una irruzione artica sul Mediterraneo con maltempo invernale in Italia ed anche neve a bassa quota ... centrometeoitaliano.it Meteo, 48 ore di Burrasca Forte: irruzione Fredda e Venti OLTRE i 100 km/h ...Continua - facebook.com facebook Da Giovedì: irruzione fredda, Neve in collina » #meteo su x.com